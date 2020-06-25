Muharrem Sarıkaya: Çoklu baroda futbolcu gibi avukat transferleri olacak

Teklifin muhalefete anlatımı ile daha netleşen bu halinde ortaya çıkacak başka sorunları da taşıdığı açık…

Deniliyor ki 2 bin üyeye ulaştığı anda 6 ay içinde yeni bir baro kurulur.

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Diyelim ki 2 bin üyeye ulaştı, kuruluş sürecinin sonuna doğru da üye sayısı olması gerekenin altına indi; kuruluşu tescil edilen baro daha işe başlamadan bu kez de 6 ay da eğer üye sayısını tamamlayamaz ise tasfiye sürecini yaşamak zorunda kalacak.

Bu da o baronun eksiğini tamamlamak için avukat transferi gibi yeni bir sürecin önünü açacak; futbolcu gibi avukat transferleri süreçlerine tanıklık edilecek.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı