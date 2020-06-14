Muharrem Sarıkaya: Çin’den 40 milyon doz aşı alınması için ilk girişim yapılmış

Son günlerde koronavirüse karşı yapılan aşı çalışmasına yönelik oldukça fazla bilgi dolaşıyor.

Yapılan açıklamaların ağırlıklı bölümü de öngörüye veya yayınlanan bazı makalelere yönelik…

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Baştan belirteyim ki, virüsü en iyi tanıyan, onun üzerindeki çalışmalarını yürüten, dolayısıyla da aşı için çaba gösteren virologlarla yaptığım görüşmeden elde ettiğim bilgiye göre henüz Türkiye işin çok başında…

(…)

Sonunda ilk adım atılmış.

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Aktarıldığına göre Çin’den ilk partide 40 milyon doz aşı alınması için ilk girişim yapılmış, bu konuda olumlu bir yaklaşımla da karşılaşılmış.

Burada hedeflenen, üretimde ortaya çıkacak gecikmeyi ortadan kaldırmaya yönelik bir rezervasyon girişimi…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı