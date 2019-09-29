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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: CHP’nin Suriye Konferansı kıymetliydi, etkiliydi, samimiydi

“Ankara ile Şam doğrudan görüşürse Suriye sorunu daha kalıcı çözülür.”

Belki de bu yaklaşımdan olsa gerek CHP, 2012 yılından bu yana dile getirdiği Şam ile temasın ilk adımını dün atmakla kalmadı, hükümete önerdiği Suriye Konferansı’nın da düzenleyicisi oldu.

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CHP’nin dün ilk adımını atarak bugüne kadar askeri ve istihbarat örgütlerince yürütülen ilişkiyi sivil kesime de taşıması önemli bir başka sürecin kapısını araladı.

En azından insanlar birbirlerinden telefon numaralarını değişti, gelecekte meseleye yaklaşırken en azından açıp oraya da sormasının önünü açtı.

Kıymetliydi, etkiliydi ve daha da önemlisi samimiydi…

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Dilerim devamı gelir…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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