Muharrem Sarıkaya: CHP’nin bünyesinden her kopuş ağır travmalara yol açtı

İnce açıklama yapmayacağını söylediği için onu ayrı tutarak, yakın çevresinde görüş dile getirenler açısından meseleyi ele alırsak…

Eğer CHP içinden ayrılacak bir harekete imza atılacaklarsa, bu kendilerinin de ifade ettiği gibi ‘kopma’ anlamına gelir.

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Her ne kadar parlamenter sistemde olmadığı için “Bir bölen hareketi olmaz” diye bakılıyor ama unutulmasın ki CHP’nin bünyesinden bugüne kadarki her kopuş ağır travmalara yol açtı.

Onun için kopma sonrasında, ittifak kapsamı içinden yeniden buluşma zeminini de kalmaz, bir araya gelmek isteseniz de olmaz.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı