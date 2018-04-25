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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: CHP’li yönetici ‘Gül’de geniş mutabakat sağlanırsa zayıf isim çıkarıp dolaylı destek veririz’ dedi

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Grup çıkışı Kılıçdaroğlu’na “özverinin cumhurbaşkanlığı adaylığını da kapsayıp kapsamadığını” sordum, “Her türlü desteğe ve özveriye hazırız” yanıtını verdi.

Sonrasında CHP yöneticileriyle konuştum, Akşener’in ısrarı halinde CHP’nin aday çıkarmama gibi bir durumda kalamayacağını belirtti.

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“Eğer Gül üzerinde geniş mutabakat sağlanırsa bu durumda biz de zayıf bir isim çıkarıp dolaylı destek veririz” yaklaşımı gösterdi.

HDP de İYİ Parti’den farklı değil; hatta “kendilerinin içinde olmasının ittifaka zarar getireceği” görüşü hâkim.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı 

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