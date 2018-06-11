Muharrem Sarıkaya: CHP’de seçmen, parti yönetiminin ‘hımbıllığından’ yakınıyor

TEKİRDAĞ’dan Mardin’e, Muğla’dan Ardahan’a Türkiye’nin her yerinde tanıklık ettiğim şu ki seçmen, partisinden çok daha fazla çalışıyor.

AK Parti’de bu daha net gözleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ile gönül bağı kurmuş seçmen, her kesimi ikna etmek için teşkilattan çok daha fazla emek harcıyor.

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CHP’de ise durum farklı… Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin sahaya çıkması, dinamik konuşması seçmeni de teşkilatını da harekete geçirmiş. Ancak orada da seçmen, parti yönetiminin ‘hımbıllığından’ yakınıyor; “TV ekranana çıkınca İnce’yi aşağı çekiyorlar” eleştirisini getiriyor.

Sahada en dinamik ve görünür olansa İYİ Parti… Panelvan tipi küçük ticari araçlara afiş giydiren İYİ Parti, büyük otobüslerle dolaşan rakipleri karşısında sempati topluyor. Sahadaki görünürlükleri en az olan ancak uyguladıkları propaganda ile etkili olan iki parti ise HDP ve SP… Her ikisi de bire bir çalışıyor, ev ev geziyor ve etkili oluyor…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı