Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: CHP’de seçmen, parti yönetiminin ‘hımbıllığından’ yakınıyor

TEKİRDAĞ’dan Mardin’e, Muğla’dan Ardahan’a Türkiye’nin her yerinde tanıklık ettiğim şu ki seçmen, partisinden çok daha fazla çalışıyor.

AK Parti’de bu daha net gözleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ile gönül bağı kurmuş seçmen, her kesimi ikna etmek için teşkilattan çok daha fazla emek harcıyor.

Reklam

CHP’de ise durum farklı… Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin sahaya çıkması, dinamik konuşması seçmeni de teşkilatını da harekete geçirmiş. Ancak orada da seçmen, parti yönetiminin ‘hımbıllığından’ yakınıyor; “TV ekranana çıkınca İnce’yi aşağı çekiyorlar” eleştirisini getiriyor.

Sahada en dinamik ve görünür olansa İYİ Parti… Panelvan tipi küçük ticari araçlara afiş giydiren İYİ Parti, büyük otobüslerle dolaşan rakipleri karşısında sempati topluyor. Sahadaki görünürlükleri en az olan ancak uyguladıkları propaganda ile etkili olan iki parti ise HDP ve SP… Her ikisi de bire bir çalışıyor, ev ev geziyor ve etkili oluyor…

Reklam

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı 

SON HABERLER

Yunanistan MİT’ten korkuyor: Firari sekiz askere 7/24 silahlı koruma

İngiliz The Guardian gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla suçlanan ve Yunanistan’daki mahkeme tarafından serbest bırakılan sekiz firari askerin 7/24, silahlı askerler tarafından korunduğunu yazdı. 

Askerlerle ilgili açıklama yapan Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kouvelis, “Askerlerin güvenliği için olabilecek en büyük önlemleri alıyoruz. Nerede oldukları bariz sebeplerle gizli tutulacak” dedi.

Yıllık cari açık 57 milyar dolar: Bir yılda yüzde 72 yükseldi

  Cari açık (dış alım – dış satım farkı) nisanda 5 milyar 426 milyon dolara, nisan sonunda on iki aylık cari işlemler açığı 57 milyar 73 milyon dolara yükseldi. 2017’nin nisan ayında cari açık aylık olarak 3 milyar 615 milyon dolar, 12 aylıkta 33 milyar 227 milyon dolardı. Cari açıkta geçen nisanda, 2017 Nisan’a göre […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...