Muharrem Sarıkaya: CHP yönetimi yerel seçimde de adayların rozetlerini çıkarmaları taraftarı

Yerel seçim sandığının özelliği diğerinden farklı olduğu, üstüne bir de baraj sorunu bulunmadığı için partilerin bir bölgedeki ittifakının yanı sıra bazı durumlarda adayın kimliği de öne çıkabiliyor.

Ya da partilerin hepsinin uzlaştığı, ancak hiçbirinin rozetini taşımayan bir başka kimlik üzerindeki ittifakın getirisi de fazla olabiliyor…

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Bunun en iyi örneği de her ne kadar İYİ Parti’nin reddi ile başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da CHP ve SP’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül üzerindeki uzlaşısında görüldü…

Bütün bunların ötesinde CHP yönetimi Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı Muharrem İnce’nin yaptığı gibi, yerel seçimde de adayların rozetlerini çıkarmaları taraftarı.

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Bunun ihtiyaç duyulan öteki seçmeni çekmek açısından da kolaylık sağladığı görüşü hakim…

CHP yönetimi bunu planladı mı bilmem ancak bir bölgede yapılacak ittifakın öteki tarafta yaratacağı olumsuzluğu da ortadan kaldırması açısından önemli…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı