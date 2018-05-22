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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: CHP retoriğe dayalı politika yapan ancak güçlü getiri sağlamayan kadrolarıyla yolunu ayırdı

 

CHP, içindeki bazı isimler çıkıldığında, retoriğe dayalı politika yapan, ancak güçlü getiri sağlamayan kadrolarıyla yolunu ayırdı.

Parti kurumlarıyla ürettiği politikasını her adımda tökezleten, ancak söylemin ötesinde de bir etki yaratmayan, keskin milliyetçi solla vedalaştı.

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Kılıçdaroğlu uzun süredir bu kadrolarla bağını bir şekilde koparmayı başarmış; teşkilat kadrolarından uzaklaştırmıştı. Şimdi ise kalan keskin uçları da törpüledi.

Seçime kısa bir süre kalması, törpülenen kadroların da eylem gücünün yüksekliği CHP’ye istemediği sonuçlar yaratabilirdi. Ancak onu da Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı frenler.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı 


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