Muharrem Sarıkaya: CHP kadın adayları ön sıraya koyup Akşener’e oy kaymasını engellemeye çalışacak

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CHP’deki jestlerin karşılığının İYİ Parti’de olduğunu söylemek olası değil.

Neden de İYİ Parti’nin “CHP ile yan yana koalisyon gibi görüntü vermek istememesinden” kaynaklanıyor.

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Bu kapsamda önce hazırlanan uzun protokol metni kısaltıldı, ardından da liderlerin açıklamasından vazgeçildi.

SP’nin, “Liderler yaparsa güçlü görüntü verir” telkini de sonuç getirmedi.

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İYİ Parti ısrarını sürdürdü, dün liderlerin yapacağı protokol açıklaması genel başkan yardımcılarına bırakıldı ve yarına ertelendi.

Kılıçdaroğlu da sorumuz üzerine kendileri açısından genel başkan yardımcılarının protokolü açıklamasında sakınca görmediğini vurguladı.

Anlaşılan o ki hem Cumhurbaşkanı adayları hem de milletvekili listeleri ayrı olduğu için doğası gereği ittifak içi mücadeleye de tanıklık edilecek.

CHP de İnce’yi göstererek tabanı konsolide ederken, kadın milletvekili adaylarını ön sıraya koyup Akşener’e oy kaymasını engellemeye çalışacak.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı