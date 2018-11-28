Muharrem Sarıkaya: CHP, İYİ Parti’nin ısrarlı olması halinde müzakerelerin kesilmesinden yana

CHP’nin etkin ismi ise İYİ Parti’nin son seçimdeki oy oranı üzerinden yaptığı paylaşım talebinin müzakerenin sürmesinde pürüz yarattığını belirtti.

İYİ Parti’ye büyükşehirler ile birlikte bazı büyük merkez ilçelerin de önerildiğini söyledi.

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Ancak bir noktaya varılmadığını, son görüşmeden bu yana da CHP’den Bülent Tezcan ile İYİ Parti’den Koray Aydın’ın tekrar buluşmasının olmadığını, bu hafta içinde görüşme planlamasının yapıldığını bildirdi.

CHP, İYİ Parti’nin ısrarlı olması halinde müzakerelerin kesilmesinden yana.

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Bunu önceki gün yapılan MYK toplantısında bazı üyeler de açık şekilde dile getirmiş.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı