Muharrem Sarıkaya: ‘CHP-İYİ Parti ittifakının temelini attık’

Dikkat çeken her iki partide (CHP ve İYİ Parti) de “iş birliği” diye tanımlanan yerelde ittifak konusunda umutlu olunması…

Ancak sürecin henüz noktalanmadığına da vurgu yapılması…

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Kurmaylardan birinin şu cümlesi de durumu özetlemeye yeter:

“İttifakın temelini attık, üzerine bina çıkar mı, bunu görüşmeler belirleyecek…”

Böyle deniliyor olsa da sonuçta her iki partinin birbirine bir şekilde ihtiyacı var…

Ne CHP’nin oyu arzu ettiği kazanıma yetiyor, ne de İYİ Parti’nin oyu tek başına bir anlam ifade ediyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı