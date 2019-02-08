Muharrem Sarıkaya: CHP, ‘HDP ile işbirliği’ eleştirilere karşılık vermek için Bucak’ı tercih etti

Mehmet Fatih Bucak, geçen haftaki PM’ye ismi götürülmek istendiğinde MYK tarafından reddedilmişti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve il teşkilatının bastırması sonucu dün resmen aday oldu.

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Dikkat çeken ise Bucak’ın sözlerine TBMM’de sert eleştiri CHP’den de gelmiş, MHP de savunmuştu.

Belli ki CHP, “HDP ile işbirliği içinde olduğuna” yönelik eleştirilere karşılık vermek için Bucak’ı tercih etti…

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Bucak ailesinin yıllardır devam eden HDP ile olan mücadelesi üzerinden suçlamaları savuşturma yolunu seçti.

Bir süre eleştirilecektir…

Ancak CHP Siverek’te kim kazanır; bunu başarırken de HDP ile işbirliği suçlamalarına duvar da oluşturur diye sorulacak olsa emin olun yine Bucak ailesinden bir isim işaret edilirdi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı