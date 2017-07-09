Muharrem Sarıkaya: CHP ‘Adalet Yürüyüşü’nde siyasetin üç yenisini oluşturdu

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Şurası açık ki CHP, ‘Adalet Yürüyüşü’nde siyasetinin üç yenisini de oluşturdu.

1- YOLDAŞLIK YOLU: Gerçek yoldaşlarını yolda kol kola yürüyünce tanıdı.

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2- EYLEM YOLU: Hafızalarda ‘Eylemlerinde polisle çatışırlar’ algısı bulunan CHP, Türkiye’nin en barışçıl eylemiyle bu algıyı sildi. Küfredenlere, öfkelenmeden alkışla karşılık verilebileceğini öğretti. Protesto eden ile destekleyenin yan yana durabileceğini sergiledi.

3- SİYASET YOLU: Bugüne kadar hep taban yerine orta ve üst sınıf kesimin sorunlarına yönelik politikalar üreten, propagandasını çevre, sosyal yaşam, kadın, etnik ve cinsel tercih hakları üzerine oturtan CHP, sosyal demokrat partinin olması gereken politikasına döndü. Bu da toplumsal tabanını bir anda genişletti. Öteki kesimden de destek görmesine neden oldu.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı