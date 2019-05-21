Muharrem Sarıkaya: ‘Çaldılar yerine israf ettiler’ söyleminin daha büyük etki yaptığı kararına varılmış

İYİ Parti il başkanlarının da yarın toplu olarak İstanbul’da İmamoğlu ile buluşması sonrası görev dağılımı ve propaganda modeline ilişkin yol haritasında bir adım daha atılacağı Millet İttifakı cephesindeki hemen her kesim de bu konuda hemfikir.

Bu kapsamda kampanyanın ana odağında belediye hizmetleri ve bunun ucuza verilebilmesi için de “israf edenlerden arındırmanın” en çıkar yol olduğu kanısı üzerinde yürünecek.

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Bir de İmamoğlu’nun 18 gün süren Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediye hizmetlerine karşı vatandaşın ödemelerindeki yaptığı indirime…

Yani “çaldılar yerine, israf ettiler, israfçılar” söyleminin daha büyük etki yaptığı kararına varılmış.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı