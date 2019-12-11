Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Bütçe görüşmelerinde AK Parti sıraları boş, muhalefet sıraları tıka basa dolu

Bütçe görüşmeleri geçmişte geleceğin politik yol haritasının çizildiği yer olurdu.

Siyasi taktikler, karşılıklı laf atmalarla gerçekleşen siyasi nükteler, liderler arası söz düellosu aslında siyasetin renklenmesinin önündeki en önemli süreçti.

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O gün sadece biz gazeteci milleti değil, milletvekilleri de heyecan içinde olur ve bütçe görüşmesinde hepsi bulunmak için gayret ederdi.

Özellikle de iktidar milletvekilleri…

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeleri dün TBMM’de izlerken dikkatimi çeken tek nokta, işin doğasına aykırı bir tarzda AK Parti sıralarının boş, muhalefet sıralarının ise tıka basa dolu olmasıydı…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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