Muharrem Sarıkaya: Bugünkü rakamların üstüne sınavlardan gelecek yeni vakalar eklenecek

Sonbaharda çok daha fazla hasta ile karşılaşma ihtimalini bütün bilim insanları bugünden söylüyorsa, sakin günde virüsü alıp, kış aylarına daha güvenli girmek doğru bir tercih olmaz mı?

Halk sağlığı uzmanı, Prof. Dr. Levent Akın’ın da belirttiği gibi bugünkü rakamların içinde henüz LGS döneminde velilerin okul bahçesi kaynaşmasının getirisi yok…

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Onların etkisini ancak bu hafta sonundan itibaren görmeye başlayacağız.

Yani bugünkü rakamların üzerine geçen haftaki liseye ve bu hafta sonu yapılacak üniversiteye giriş sınavından gelecek yeni vakalar eklenecek.

Anadolu’da “Ağustos’un yarısı yaz, yarısı kış” derler…

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Sınav rakamları da eklendi mi gelecek 45 gün içinde vaka sayısını öyle yüz, ikiyüzlü rakamların altına indirmenin pek olanağı görünmüyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı