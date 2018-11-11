Muharrem Sarıkaya: Bugün bir tek O yaşıyor hem de her geçen gün daha da yücelerek

Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılalı tam 80 yıl oldu.

Yani bir insan ömrü kadar önce Hak yoluna yürüdü…

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Üzerinden neredeyse iki nesil geçti…

Bana bırakın bu coğrafyayı dünyada O’nun dışında bu kadar sevgisini diri tutan, herhangi bir etkiye uğramadan saygı gösterilen kaç kurucu lider sayabilirsiniz?

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Lenin mi? Stalin mi? Jivkov mu? Çavuşesku mu? Hafız Esad mı? Muhammed Rıza Pehlevi mi? Kral Faysal mı? Cemal Abdülnasır mı? Enver Sedat mı?

Birçoğunun bırakın gönüllerdeki yerini, heykelleri kaidelerinde dahi kalmadı…

Hepsi hafızalardan silindi gitti.

Bugün bir tek O yaşıyor; hem de her geçen gün daha da yücelerek…

Çünkü egemenliğini halkına verdi, Cumhuriyeti birlikte onların istediği şekilde kurdu, önderlik etti, demokratik bir sistem için mücadelesini verirken, yine halkının içindeydi.

Hafızalardan adının silinip, hakkında en çirkin propagandaların yapıldığı dönemlerde dahi silinemedi.

Çünkü halkının ruhuna, gönlüne işledi; genetik koda dönüştü…

Bugün de nesillerde yaşıyor ve yaşayacak…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı