Muharrem Sarıkaya: Bu yeni rayın döşeli olduğu güzergah AB’ye tam üyeliğe götürmüyor

Hepsinin gerisinde yatan neden de bir süredir Ankara’da altı çizilen, kör topal ilerleyen AB ile müzakere sürecinin yeni bir raya oturtulması…

Hemen belirteyim, bu yeni rayın döşeli olduğu güzergah AB’ye tam üyeliğe götürmüyor; tam tersine oradan uzaklaştırıyor ama ilişkileri taşınabilir hale getiriyor.

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Tam üyelik müzakere sürecinin döşeli olduğu rayları da kimse yerinden sökmek istemiyor…

Gerekli olursa kullanılmak için üzerinde tren işlemez şekilde bırakmayı hedefliyor.

Ankara ise Gümrük Birliği, vize serbestisi, Suriyeliler için ekonomik paketin yeniden düzenlenip, ödeme koşullarının kesin karara bağlanması, Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenmesi ve KKTC’nin de tam yetki ile katılması dahil birçok konuda adım atılmasını istiyor.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı