Muharrem Sarıkaya: Bu seçim ilçelerdeki değişimin en yüksek olduğu sandığa tanıklık edecek

Belediye başkanlarının ortadan kalkması sadece beldelerde değil, ilçelerde de sorun yaratmış.

O güne kadar kendi ilçesine hizmet konusunda beceri sahibi olan kadrolar, bir anda çok sayıda beldenin bağlanması sonucu hizmet sunumunu gerçekleştiremez hale gelmiş; kilitlenmiş.

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Bu da sıkıntıyı daha da büyütmüş…

Daha önemlisi, hakkını savunacak seçilmiş temsilcisi ortadan kalkınca çözüm aramak vatandaşın bireysel girişimine kalmış.

Tek tek gidenin sözünü dinleyen ve fayda olana da rastlanmamış.

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Şimdi beldeler, ilçelerdeki aday belirleme sürecinde partiden veya büyükşehre kimin seçildiğinden daha çok, ilçesinde kimi seçeceğine bakıyor.

Biliyor ki büyükşehre kim gelirse gelsin, sonuçta hizmeti bağlı olduğu ilçeden alacak.

Buna bir de aday gösterilmeyen mevcut ilçe belediye başkanlarının başka partilerden adaylığını koyması eklenmiş.

Üstüne de bu seçim önemli bir çekişme alanı olan muhtarlık yarışı binmiş.

İlçelerdeki yarış, büyükşehir adaylığından çok daha önemli hale gelmiş…

Bundan dolayı derim ki, bu seçim ilçelerdeki değişimin en yüksek olduğu sandığa tanıklık edecek…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı