Muharrem Sarıkaya: Bu karardan sonra demokraside reform yapacağına kimi ikna edebilirsiniz

Şimdi böyle bir durumda kanunun en olmaz bir maddesinden, hem de vicdanlara sığmayacak bir maddesinden Habertürk TV’ye kesilen ceza kabul edilebilir gibi değil.

Önce herkesin, özellikle de bu kararın altında imzası bulunanların bir şeyi bilmesi gerekiyor…

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Bu kanalın, kararı alanlardan çok daha fazla ordusuna, milletine ve ülkesinin bölünmez bütünlüğüne bağı ve saygısı var.

İspatı da her milli meselede sergilediği geçmişidir…

Şimdi bu kararın altında imzası olanlara sorarım, sizin hukuk dediğiniz, cımbızla çekilmiş bir cümleden mi oluşuyor?

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Ülkenin en çok izlenen merkezdeki bir kanalına, aklının ucundan dahi geçirilmesi zor bir maddeden ceza vermeye kalkarsanız, sadece vicdanlara değil ülkeye de ağır bir yük bindirirsiniz.

Bu karardan sonra demokrasi alanında bu ülkede reform yapacağına kimi ikna edebilirsiniz?

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı