Muharrem Sarıkaya: Bu kadar kırıp dökülen YSK bir daha nasıl toparlanır?

Her şey bir yana…

Burada dikkat çeken ise hem gerekçeli karara da yansıdığı gibi YSK’nın ifade talebine verdikleri yanıtta hem de Şişli İlçe Seçim Başkanı’nın yazısında görüldüğü gibi hemen hepsi milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yaptılarsa aynısını yaptıklarını belirtiyor.

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Hatta bugün İstanbul Seçim Kurulu Başkanlığı’na getirilen Fatih Seçim Kurulu Başkanı’nın o tarihte YSK’ya yolladığı ifadesinde de vurguladığı gibi, kaymakamlıklardan yeteri kamu görevlisi yollanmadığı için bu yola başvuruyor.

Özetle başkalarının yarattığı olumsuzluk, yıllardır mesleğini onurla yürüten insanların sırtına yıkılıyor…

Bu kadar kırıp dökülen YSK bir daha nasıl toparlanır, cesaret edip kim sandıkta görev üstlenir onlar da ayrı konu…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı