Muharrem Sarıkaya: Böyle zamanlarda olayın aslına bakılır, detayıyla uğraşılacak gün değildir

Bugün darbe girişimini gerçekleştirmek için kolları sıvamış, hain girişimi eksik kalmış birilerinin kuklası bir kesime karşı her yurttaşın herhangi bir gerekçe sunmadan karşı çıkması gerekir.

Böyle zamanlarda olayın aslına bakılır, detayı veya diğer gerekçeleriyle uğraşılacak gün değildir. Böyle günler bir daha yaşanmaması için anılır… Devletler de vatandaşları arasından küçük bir grubun darbe girişimiyle yaşanmış acı olayının bir daha yaşanmamasını sağlayacak kadarını canlı tutarak unutur.

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Bazen yaşanmış acı olayları bir daha yaşanmayacak, tekrar etmeyecek şekilde hafızalara gömerek, unutarak da güçlü millet olunur…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı