Muharrem Sarıkaya: Bir yıl kadar önce Reyhanlı’da böyle bir hava yoktu

Adının Abdullah olduğunu belirten satıcı, şaşkınlığım karşısında durumu izah etmek zorunda kaldı:

“Suriyeliye ait dükkan buluncaya kadar bu kişi gezer, bulamazsa gelir benden alır. Diğer dükkanda karşılaştığınız kişi ise herkesin Arapça konuşarak alışveriş yapmasını bekler…”

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Satıcı bu noktada da durmadı, birçok hikaye sıraladı…

“Gelecek seçim burada bir Suriyeli belediye başkanlığına adaylığını koysa kazanır” dedi.

Görünen o ki Hollanda ve Almanya’da Türklerin seçim kazanmasından mutlu olurken, Suriye’den gelip sığınanlar için aynı bakışı geliştirmemiz için daha uzun süreye ihtiyacımız var.

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Oysa çok değil, bir yıl kadar önce Reyhanlı’da böyle bir hava yoktu.

Seçimin yarattığı etki olduğunu varsaymaktan başka yol bulamadım…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı