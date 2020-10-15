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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Bir tweet AYM’yi kararının ardında duramaz halde bıraktı

Öyle bir noktaya gelindi ki yerel mahkeme yargı sürecini, tweet de Anayasa Mahkemesi’ni dün kararının arkasında duramaz halde bıraktı.

Oysa Anayasa Mahkemesi bir gün önce saat 14.00’de toplanıp, kararının arkasında durup, yerel mahkemenin direnme hakkını kullanmasının yaratacağı sakıncalara ilişkin bir bildiri çıkaracaktı.

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Bir tweet her şeyi tıkadı, Anayasa Mahkemesi’ni kararının ardında duramaz halde bıraktı.

(…)Unutulmasın bu kurum birçok ülkede olmayan bir şekilde Bireysel Başvuru ile AİHM’in yargılama hakkını da elinde tutuyor.

Bunun ne denli kıymetli olduğu ise ancak kaybolduğunda anlaşılır…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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