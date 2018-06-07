Muharrem Sarıkaya: Bir mitinge toplanmış binlerce kişi cep telefonundaki yorumdan çok daha fazla etkileniyor

Toplum bilimci J.Baudrillard, 1980’li yıllarda yazdığı eserinde “Hakikat televizyonun kendisi oldu” demişti, gelişen teknoloji onu cep telefonlarının ekranına taşıdı.

Bugün cep telefonunun ekranında yaşanan miting, Türkiye’nin en büyük meydanının dahi alamayacağı büyüklükte kitleyi topluyor.

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Daha önemlisi, gürültülü, itiş kakışlı, sürekli ardını kollamalı miting alanından çok daha rahat ve konforlu bir alan sunuyor ve etkisi de yüksek oluyor.

Ayrıca simülatif alanda üretilene olan inancın gittikçe attığı bir çağda etkisi kalıcı hale geliyor ve sürekli tekrar ederek efektini ertesi gün de sürdürüyor.

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Unutulmamalı ki dün kitleleri büyüleyen iletişim araçları, bugün gelinen noktada kitleler tarafından gösteri aracına dönüştü.

Herkes gösterisini, tepkisini, sözünü, beğenisini o mecrada yerine getiriyor.

Bir mitinge toplanmış binlerce kişi, liderin veya adayın konuşması bittikten sonra baktığı cep telefonundaki yorumdan çok daha fazla etkileniyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı