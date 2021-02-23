Muharrem Sarıkaya: Bir anda ara seçimi bulabiliriz

Dokunulmazlıkların kaldırılması sonrasında yaşanabilecek sürprizlere de açık bir durum.

Nedeni de şu ana kadar TBMM’de eksilen üye sayısının 15’e ulaşmış olmasında yatıyor.

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Eğer ki Gergerlioğlu hakkındaki dosya da Berberoğlu’nda olduğu gibi uygulanır ise milletvekilliği düşecek, sayı 16’ya çıkacak.

Dokunulmazlığı kaldırılanlar hakkında da ardı sıra mahkumiyet kararları gelir ve milletvekillikleri düşerse bir anda ara seçimi bulabiliriz.

Çünkü Anayasa gereği TBMM’de boşalan üye sayısı yüzde 5’e yani 30 sandalyeye ulaştığında üç ay içinde ara seçim zorunlu.

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Belki yargılamalar seçime kadar tamamlanmaz, erken karar çıkmaz diyenler olabilir.

Ancak böyle bir süreçte mahkemelerin üzerinde oluşabilecek kamuoyu baskısı da göz ardı edilemez.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı