Muharrem Sarıkaya: Biontech aşısının kime yapılacağına ilişkin ilginç bir yöntem benimsenmiş

Aktardıklarına göre aşı tedarik zincirinin akışında bir sorun yok.

Sorun Çin’de şişe bulmakta…

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O nedenle depolar içinde getirilip, Türkiye’de daha önce anlaşmaya varılan üç fabrikada dolumun yapılması yönüne gidilmesine karar verilmiş.

Ancak şu an bu fabrikalardan sadece Polifarma’da dolum yapılıyormuş; o da gelen miktarın 3 milyon doz dolayında olmasındanmış…

Miktar arttığında diğer fabrikalar da devreye girecekmiş.

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Peki, Biontech aşısı kime yapılacak?

Ona ilişkin de ilginç bir yöntem benimsenmiş.

Anlattıklarına göre, 5 milyon doz Biontech aşısı geldiğinde o an sırada kim varsa ona yapılacak şekilde planlanmış.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı