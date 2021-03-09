Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Biontech aşısının kime yapılacağına ilişkin ilginç bir yöntem benimsenmiş

Aktardıklarına göre aşı tedarik zincirinin akışında bir sorun yok.

Sorun Çin’de şişe bulmakta…

Reklam

O nedenle depolar içinde getirilip, Türkiye’de daha önce anlaşmaya varılan üç fabrikada dolumun yapılması yönüne gidilmesine karar verilmiş.

Ancak şu an bu fabrikalardan sadece Polifarma’da dolum yapılıyormuş; o da gelen miktarın 3 milyon doz dolayında olmasındanmış…

Miktar arttığında diğer fabrikalar da devreye girecekmiş.

Reklam

Peki, Biontech aşısı kime yapılacak?

Ona ilişkin de ilginç bir yöntem benimsenmiş.

Anlattıklarına göre, 5 milyon doz Biontech aşısı geldiğinde o an sırada kim varsa ona yapılacak şekilde planlanmış.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

SON HABERLER

Kadınlar çiçeklerini kendileri alırlar…

Kadın haklarından bahsediyor olmanın utancı, bugünün insanlığında kara bir lekedir. Yeter ki bir gün bu ifadenin yerini ‘insan hakları’yla değiştirebilecek aşamaya gelelim; merak etmeyin, kadınlar çiçeklerini kendileri alırlar.