Muharrem Sarıkaya: Biontech aşısının kime yapılacağına ilişkin ilginç bir yöntem benimsenmiş

Aktardıklarına göre aşı tedarik zincirinin akışında bir sorun yok.
Sorun Çin’de şişe bulmakta…
O nedenle depolar içinde getirilip, Türkiye’de daha önce anlaşmaya varılan üç fabrikada dolumun yapılması yönüne gidilmesine karar verilmiş.
Ancak şu an bu fabrikalardan sadece Polifarma’da dolum yapılıyormuş; o da gelen miktarın 3 milyon doz dolayında olmasındanmış…
Miktar arttığında diğer fabrikalar da devreye girecekmiş.
Peki, Biontech aşısı kime yapılacak?
Ona ilişkin de ilginç bir yöntem benimsenmiş.
Anlattıklarına göre, 5 milyon doz Biontech aşısı geldiğinde o an sırada kim varsa ona yapılacak şekilde planlanmış.