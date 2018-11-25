Muharrem Sarıkaya: Binali Yıldırım’a yakın isim ‘Bir sıkıntı görünüyor ama aşılmaz da değil’ diyor

“Evet bir sıkıntı görünüyor ama aşılmaz da değil…”

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düşündüğü TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a yakın isim söze bu cümle ile girdi…

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Sorunun aday olarak mı yoksa olmayarak mı çözüleceği soruma ise yanıtı net oldu:

“İş adaylığa doğru gidiyor bakalım…”

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Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir’i kazanması halinde protokoldeki yeri oldukça geriye düşeceği iddiası zaten uzun süredir dile getiriliyordu.

AK Parti içinden bunun protokol yönetmeliği değiştirilerek kısa süre içinde çözülecek bir mesele olduğunun da altı çiziliyordu.

Dolayısıyla, “Eski Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları ve Başbakanlar, başka göreve atanmış olsa dahi protokolde eski yerlerini korurlar” yönünde bir düzenleme ile sorun çözülecekken, mesele tek başına böyle bir noktaya odaklı kalabilir mi?

Yıldırım’ın yakın çevresi de dünkü sohbetlerimizde konunun bunun ötesinde bir durum olduğunu belirtmekle yetindi.

Ancak ne olduğu konusunun detayına girmekten kaçındı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı