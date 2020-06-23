Muharrem Sarıkaya: Binali Yıldırım ‘Görev beklentim olmadı’ dedi

İstanbul’da evinde dinlenmeye çekilmesinden kaynaklansa gerek, son dönem Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ile ilgili de kulislerde bazı haberler dillendirilmeye başlandı.

“Yatırımcı bakanlıkların koordinasyonundan sorumlu statüsü olmadan, protokol görevi yapacak Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevini kabul etmeyeceğine” ilişkin söylentiler çıktı.

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AK Parti’nin en uzun süre bakanlık yapan siyasetçisi olmasının ötesinde, Genel Başkanlık, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Binali Yıldırım, iddia edildiği gibi mi düşünüyor?

Arayıp sordum…

Soru: Buruk olduğunuz, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında ancak yatırımcı bir görev verilirse kabul edeceğiniz yönünde iddialar dolaşıyor…

Yıldırım: Benim böyle bir şeyim yok… Samimiyetle söyleyeyim, böyle bir şeyim hiç olmaz… Hiçbir zaman da görev beklentim olmadı. Hele bir pazarlık falan da söz konusu olmadı; kaldı ki gündemde de öyle bir şey yok.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı