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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Biden seçilirse Türkiye ile sorunların çok daha kötüleşeceği sanılmasın

Biden’ın kazanması halinde sorunların daha fazla olacağını Ankara’da çoğu kişi kabul ediyor.

Çünkü Trump göreve geldiğinde özellikle dışişleri ve istihbarat birimlerinden birçok kişinin uzaklaşmasını sağladı.

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Bunların ağırlıklı bölümü de Türkiye ile sorunlu olan isimlerdi, hepsi Biden ile çalışmaya başladı.

Seçim propagandası sürecinde hepsi önemli görevler üstlendi, Biden’ın Türkiye’ye yönelik negatif konuşmalarının odağını oluşturdu.

Bunlara bakıp, Biden seçilirse Türkiye ile sorunların çok daha kötüleşeceği sanılmasın.

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Zaten Ankara’da konuya vakıf isimler de bu noktaya vurgu yapıyor.

Öncelikle Bidenon yıllardır Türkiye’yi biliyor, iki ülke ilişkilerinde nasıl bir yolun süregeldiğinin bilincinde.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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