Muharrem Sarıkaya: Beş yıl önce CHP PM’de başörtülü bir kadın görev alacak dense kim ne söylerdi

Çünkü CHP bu sürede Kılıçdaroğlu ile önemli bir değişimi gerçekleştirdi, CHP’de siyasal kültür farklılaştı.

Katı, koruyucu yapı gitti, yerine geleneklerine saygılı, renkli ve çoğulculuğa açık siyasal kültür yeşerdi.

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Belki bu sürede parti kurumsalını, kadrosunu değiştirmekte zorlanıyor…

Ancak kadroların sürekli değiştiği, bugünün siyasal şartlarını içermeyen katı siyasal kültürün ettiği durumdan çok daha ehveni şerdir…

Çünkü parti tabanının siyasal kültürünü değiştirmekte önemli bir yol aldı.

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Bırakın 10 yılı, 5 yıl önce CHP PM’de başörtülü bir kadın görev alacak denilse kim neler söylerdi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı