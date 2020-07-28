Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Beş yıl önce CHP PM’de başörtülü bir kadın görev alacak dense kim ne söylerdi

Çünkü CHP bu sürede Kılıçdaroğlu ile önemli bir değişimi gerçekleştirdi, CHP’de siyasal kültür farklılaştı.

Katı, koruyucu yapı gitti, yerine geleneklerine saygılı, renkli ve çoğulculuğa açık siyasal kültür yeşerdi.

Reklam

Belki bu sürede parti kurumsalını, kadrosunu değiştirmekte zorlanıyor…

Ancak kadroların sürekli değiştiği, bugünün siyasal şartlarını içermeyen katı siyasal kültürün ettiği durumdan çok daha ehveni şerdir…

Çünkü parti tabanının siyasal kültürünü değiştirmekte önemli bir yol aldı.

Reklam

Bırakın 10 yılı, 5 yıl önce CHP PM’de başörtülü bir kadın görev alacak denilse kim neler söylerdi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

SON HABERLER

Bakanlıktan yüzme suyu takip portalı: Yüzlerce noktada kalite ölçümü

Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği ‘yüzme suyu takip sistemi’ ile vatandaşlar tatil yapacakları yerde plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını öğrenebiliyor. 35 ilde 1377 noktadan 15 gün aralıklarla alınan su numuneleri ile deniz suyunun yüzme açısından risk taşıyıp taşımadığı denetleniyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...