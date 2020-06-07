Muharrem Sarıkaya: Berberoğlu’nun vekilliğinin düşmesi ve ortaya çıkabilecek hukuk paradoksu

Anayasa Mahkemesi, TBMM’de milletvekilliği düşen Enis Berberoğlu hakkında lehte karar verirse ne olur? Tekrar yargılaması sonrası beraat ederse dönüp kaldığı yerden milletvekilliğine başlayabilir mi?

TBMM dahil birçok kesimin Anayasa konusunda görüşüne başvurduğu arkadaşım Doç. Dr. Ozan Ergül’e bu soruyu yönelttim. “İmkanı yok” dedi. Berberoğlu hakkında daha önce Binali Yıldırım’ın Başkanlığı döneminde TBMM’ye sunulan mütalaasında da bu duruma işaret ettiğini belirtti…

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Anlaşılan o ki mütalaasında da dile getirdiği görüşler, Yıldırım’ın Başkanlığından bu yana Berberoğlu fezlekesinin neden beklettiğinin gerekçesini de ortaya koyuyor… Çünkü Doç. Dr. Ergül görüş yazısında Anayasa Komisyonu Başkanlığı döneminde TBMM Başkanı Şentop’un, “Yeniden vekil seçilen dokunulmazlık hakkını tekrar kazanır” yaklaşıma atıf yapmış; dayanak maddelerinden biri olmuş… Milletvekilliğinin düşmesi ve AYM’nin de karar vermesi halinde ortaya çıkabilecek hukuk paradoksuna da dikkat çekmiş.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı