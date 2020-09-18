Muharrem Sarıkaya: Berberoğlu’nun vekilliği mahkemenin yok hükmündeki kararının okunmasıyla düşmüş bulunuyor

Bireysel’den dün karar çıktı, “Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliği ile hükmetti…”

Burada sorun kararın bu şekilde çıkması değil, karar geriye doğru işlemediği için düşen milletvekilliğinin yeniden verilmeyecek olmasında.

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İşin ilginç yanı ise milletvekilliğinin düşmesine neden olan mahkeme kararının da Anayasa Mahkemesi Bireysel kararı ile yok hükmünde olması.

Yani, Berberoğlu’nun milletvekilliği TBMM Genel Kurulu’nda bir oylama ile değil, mahkemenin yok hükmünde olan kararının okunmasıyla düşmüş bulunuyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı