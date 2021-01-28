Muharrem Sarıkaya: Bazı Bilim Kurulu üyeleri 15 Şubat’ta okulların açılmasının uygun olmayacağı görüşünde

Çünkü mutasyona uğrayan ve İngiltere’de görülen virüs, diğerlerinin aksine çok hızlı yayılıyor ve baskılanması mevcuda göre oldukça güç.

Ayrıca mevcut virüs 16 yaş altındakileri büyük oranda etkilemezken veya virüs kapmış olsalar da beden güçleri bunu eleminize etmeye yeterken, mutasyona uğramış virüsün küçük yaştakileri de ciddi oranda etkiliyor olması…

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Bu da hem restoranlar hem de ilk ve orta öğretimdeki okullar açısından bir başka sorun yaratıyor.

Şubat 15’te açılması beklenen okullar için yeni bir durum değerlendirmesi yapmayı zorunlu kılıyor.

Nitekim dünkü Bilim Kurulu’nda okullara ilişkin durumun da ele alındığı gelen bilgiler arasında.

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Bu konuda bazı Bilim Kurulu üyelerinin mutasyona uğramış virüsün yaygınlığını görmeden, bugünden Şubat 15’te okulların açılmasına dönük adım atmanın uygun olmayacağı görüşünü savunduğu da gelen bilgiler arasında.

Muharrem Sarıyaka’nın yazısı