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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Barajın ittifak halinde de uygulanması yeni partiler açısından sorun üretecek

Üzerinde tartışma yaratan ise seçim barajının ittifak halinde de uygulanması konusu.

MHP lideri Bahçeligetirilen barajın ittifak kurulması halinde de uygulanması gerektiğini söyledi.

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Buna göre diyelim ki baraj %5’e çekildi, ittifaka girecek partilerin bir önceki seçimde bu oy oranına sahip olması gerekiyor.

Bu da yeni kurulan partiler veya uzun süredir %5 oranına ulaşmakta sıkıntı çeken, az oy almış partiler açısından sorun üretecek.

Onları parti kimlikleri ile değil de bir diğer partinin listesinden seçime girmeye zorlayacak.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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