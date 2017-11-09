Muharrem Sarıkaya: Barajın düşmeme şansı bulunmuyor

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AK Parti’nin kurmayları barajın inmesine taraf gözükmekle birlikte, Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarında geçmişte Özal, Çiller ve son olarak Ecevit koalisyonunda yapılan değişiklik anımsanıp ‘Değiştiren sıkıntıya girdi’ bakışıyla meseleye çekingen yaklaşıyor.

‘Dokunmayalım daha iyi’ tavrını gösterip şu gerekçeyi dile getiriyor:

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‘Barajı aşağı çekmek siyasetteki parçalı yapıyı artırır; parçalı çoğunluk da imtiyazlı azınlık haline gelir…’

Yani bir konuda çözüm üretilmek için oyuna ihtiyaç duyulanların bunu imtiyazlı kullanacağından kaçınıyor.

Ancak Mehmet Uçum’un da dikkat çektiği gibi meseleye ‘Meclis’in etkili çalışması ve karar alma istikrarı’ diye bakılınca sorun çözülüyor.

Bunun oranını da MHP Lideri Bahçeli, önceki günkü sohbetinde, ‘Batılı demokrasilerde olduğu gibi’ diyerek ‘% 5’ olarak kayda geçirmiş bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı ile MHP arasında oran konusunda bir korelasyon sağlandığına göre bunun olmama şansı bulunmuyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı