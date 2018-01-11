Muharrem Sarıkaya: Baraj ve ittifak konuları 2019’un haziranına kaldı

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Gelecekte adaylıkların ve ittifakların nasıl şekilleneceğini uyum yasaları belirleyecek.

Bunun için de MHP Lideri Bahçeli’nin, AK Parti Lideri olarak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmede dile getirdiği beklentilerin de şekillenmesi gerekiyor.

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Çünkü AK Parti’nin uyum yasaları için kurduğu 5 komisyon, 1 yıl önceden yerel seçime ilişkin düzenlemelerin çıkarılması zorunluluğu olduğu için ağırlığı bu yöne verdi.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili düzenlemeleri ise ‘baraj ve ittifak konularındaki düzenlemeler için 2019’un haziranına kadar vaktimiz var’ yaklaşımıyla öteledi.

MHP Lideri ise uyumun zorunlu kılmadığı baraj ve ittifakla ilgili eğer düzenleme yapılacaksa torba yasa mantığı içinde birlikte yapılması kanaatini dün de Erdoğan’a iletti.

Görüşmede ‘ilke mutabakatı’ sağlandı ve uyum yasalarının yazım aşamasında MHP de yer alacak.

Öyle görünüyor ki uyum yasaları çıkarılana kadar bu tartışma sürecek.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı