Muharrem Sarıkaya: Bant daraltması veya reklam kısıtlamasından en fazla KOBİ’ler zarar görür

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’e göre olanaksız; nedeni de cezaların uygulanması veya bant daraltma yoluna gidilmesi halinde bundan en fazla zararı Türkiye’deki küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) görecek olması…

Adıgüzel’in elinde bulunan verilere göre, 1 milyon 700 bin KOBİ satış ve reklam amaçlı olarak facebook kullanıyor.

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İnternet üzerinden yapılan ticaretteki oranı Türkiye’nin %55’ine denk geliyor.

Bu yolla elde ettikleri kazanç ise 15 milyar 300 milyon Türk Lirası…

Sağladıkları istihdam ise 209 bin kişi…

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KOBİ’ler 2018 verilerine göre yurt dışındaki 135 ülkeden de talep alıyor.

Yani bant daraltması veya reklam kısıtlaması yoluna gidilmesi halinde bundan en fazla zarar görecek olan Türkiye’deki KOBİ’ler…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı