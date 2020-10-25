Muharrem Sarıkaya: Bakan yardımcısı ve ekibinin kurduğu sistemin içinde Orwell’in ‘Gerçek Bakanlığı’nda gibiydim

Bu kez ziyarete gittiğimde konuşmalar döndü dolaştı ve Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ve arkadaşlarının oluşturduğu o meşhur sisteme getirdi…
Bu denli büyük sistemin ilk adımı 2004’te atılmış ancak akıllı hastane veya dijital dönüşüm ile bugünkü anlayışa kavuşması 2014 sonrası gelen anlayışla olmuş.
(…)Şunu bir daha belirteyim ki Bakan Yardımcısı Dr. Birinci ve ekibinin kurduğu sistemin içinde Orwell’in 1984 romanında gibiydim.
Karşımdaki ekranda ise koca bir ‘Gerçek Bakanlığı’ duruyordu.
Bilin ki ‘Büyük Birader’ gözetlemeye devam ediyor…