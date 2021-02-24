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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Bahar ayları ile birlikte Irak ısınacak

Bağdat’ın, Erbil denetimindeki peşmerge gücü ile Sincar’a yaptığı operasyon, Haşdi Şabi’nin direnişi ile püskürtüldü.

Türkiye’nin bu bölgeye operasyon yapacağının haberi yayıldığında Haşdi Şabi Sincar’a çok sayıda milis güç yerleştirdi, yetmedi kendisine bağlı birliklerin komutanları tehditler savurdu.

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Dolayısıyla Haşdi Şabi’nin bölgeden temizlenmesi, PKK/YPŞ’nin de bölgede sırtını dayayacak yer bulamayacağı anlamına geliyor.

Son dönem Türkiye’nin Gara’ya yönelik operasyonlarını dağın alt kesimindeki bölgelere kadar ilerletmesine olanak sağlayacağa benziyor.

Tabii ABD’nin bu bölgede aykırı tutum sergileyen CENTCOM yönetiminin NATO’nun girişi sonrasındaki tavrını da görmek gerekecek.

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Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki bahar ayları ile birlikte Irak ısınacak…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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