Muharrem Sarıkaya: Babacan’ın partisindeki gecikmenin nedeni bina tadilatı

AK Parti’den çıkacak ikinci parti çalışmasını yürüten Ali Babacan Davutoğlu’nun bu atak tutumu karşısında geri çekilip, aynı dalga üzerinde sörf yapmama kararı almış.

Aktarıldığına göre parti programı tamamlanmış, ancak tüzük ve yönetmelik tartışması devam ediyor.

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Partinin gecikmesinin temel nedeni aslında sadece bu konular değil.

Yakında Babacan tarafından yapılacak bir açıklama ile de kamuoyuna duyurulması hedeflenen gecikmenin asıl konusu ise bina tadilatı…

Son dönem partilerin buluşma noktası haline gelen, İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nin genel merkezlerine de ev sahipliği yapan Ankara’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nde tutulan binanın iç mimari çalışması bitmemiş…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı