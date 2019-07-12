Muharrem Sarıkaya: Babacan’ın partisi sonraki bahara…

Kurucusu olduğu AK Parti’den istifasının ardından yeni partinin sonbaharda kurulmasının hedeflendiği belirtilmişti.

Hatta buna ilişkin adımların atıldığı, kendisi ve birlikte olduğu ekibin farklı kesimlerle yaptığı görüşmelerde de dile getirilmişti.

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Kurmay heyetinde yer alan isimlerle sohbetimizde de “büyük ihtimalle sonbaharın sonuna doğru” denilerek kuruluş zamanına da işaret edilmişti.

Babacan ekibinin verdiği bilgiye göre partinin kuruluş tarihi revize edildi ve kış veya ilkbaharın ilk aylarına kaydırıldı.

Bunun nedeni ile ilgili gerekçeler farklı.

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Baştan belirteyim, parti kuruluşu tarihinin revize edilmesinin gerisinde AK Parti’den gelen tepkilerin etkisi yok…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı