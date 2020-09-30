Muharrem Sarıkaya: Babacan yeni bir sürecin kapısını araladı

Eski milletvekili ve belediye başkanlarının 6 yıl önce yaşanan Kobani soruşturması nedeniyle gözaltına alınması sonrası önce CHP lideri Kılıçdaroğlu, ardından da DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla aradı ve desteğini gösterdi, yetmedi parti açıklamasıyla da bunu duyurdu.

İktidarın, yanaşan her siyasetçinin toplumsal arenada yanacağı algısını yarattığı HDP ile teması sağlayan Babacan’ın attığı bu adım, CHP’nin elini rahatlattı.

Reklam

Yeni bir sürecin de kapısını araladı. Özetle siyaset yeni yasama dönemine, virüs gibi görünmezlerin tehdidinde, belirsizliklerin geleceğinde başlıyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı