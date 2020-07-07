Muharrem Sarıkaya: AYM, ‘çoklu baro’ sistemine benzer üç ayrı kanunu daha önce iptal etmiş

Geçmişte de AK Parti’nin getirdiği neredeyse bire bir benzer üç kanuni düzenlemesine tanıklık edilmiş; AYM üçünü de iptal ile sonuçlandırmış.

Bunlardan biri Türk Tabipler, diğeri Veteriner Hekimler, bir ötekisi de Diş Hekimleri birlikleri ile ilgili…

Örneğin Diş Hekimleri Birliği Kanunu’nda yapılan düzenleme ile İstanbul’dan Genel Kurul’a katılacak delege sayısı 10 ile sınırlı tutulmuş.

AYM Mart 2012’de oy çokluğuyla iptal etmiş. Onun bir öncesinde 2009’da Veteriner Hekimler Birliği Kanunu’nda yapılan düzenleme ile Ankara’dan gelecek üst kurul delege sayısı 6 ile sınırlandırılmış; AYM bunu da iptal etmiş. Daha öncesinde benzer durum Türk Tabipler Birliği Kanunu’nda Haziran 2002’de yaşanmış… Toplam 1400 üyesi olan İstanbul’un 7 üst kurul delegesi ile sınırlandırılmasına ilişkin TTB Kanunu düzenlemesinin iptalini gerçekleştirmiş.

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Görüldüğü gibi AK Parti 2002’den bu yana kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin büyük kentlerdeki üst kurul delegelerini sınırlandırmanın yolunu aramış. Hepsi de istisnasız aynı gerekçeyle iptal olmuş: “Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan adil bir temsil ilkesine dayalı serbest, eşit ve genel-oy esasına aykırılığı…”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı