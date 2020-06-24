Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: AYM çok önemli kararlara imza atıyor

Şunu hemen belirteyim ki AYM son dönem dikkat çeken çok önemli kararlara imza atıyor…

Dün açıkladığı kararı da toplum diline ‘dijital sorgulama, yargılama’ olarak giren Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ilgili…

Reklam

Buna ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne de iki başvuru yapılmıştı.

AYM Genel Kurulu iki başvuruyu dün sonlandırdı ve SEGBİS’i ‘adil yargılama hakkının ihlali’ kabul etti

AYM dünkü kararı ile daha önce SEGBİS ile ilgili ‘ceza muhakemesi ilkelerine uygun olduğu’ yönünde geçmişte verdiği kararını da revize etti.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

SON HABERLER

Financial Times Erdoğan’ın yeni ‘baş ağrısı’ dediği Yavaş’ın kampanyasını yazdı

Financial Times, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın salgından etkilenen dar gelirli aileler için ‘İyilik bulaşıcıdır’ sloganıyla başlattığı kampanyayı kaleme aldı. CHP’li belediyelerin topladığı bağışların yasal olmadığı gerekçesiyle durdurulduğundan bahsedilen yazıda, Yavaş için ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baş ağrısı’ ifadesi kullanıldı.

HDP’li Sancar: Nefes alamayan bütün toplum kesimleri için yürüdük

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin yürüyüşüyle ilgili “Bu yürüyüş nefes alamayan bütün toplum kesimleri içindi. Gençler içindi, kadınlar içindi, emekçiler içindi, yoksullar içindi” diye konuştu. Sancar, baro başkanlarıyla da yürüyüşlerinden dolayı ‘gurur duyduğunu’ kaydetti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...