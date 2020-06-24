Muharrem Sarıkaya: AYM çok önemli kararlara imza atıyor

Şunu hemen belirteyim ki AYM son dönem dikkat çeken çok önemli kararlara imza atıyor…

Dün açıkladığı kararı da toplum diline ‘dijital sorgulama, yargılama’ olarak giren Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ilgili…

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Buna ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne de iki başvuru yapılmıştı.

AYM Genel Kurulu iki başvuruyu dün sonlandırdı ve SEGBİS’i ‘adil yargılama hakkının ihlali’ kabul etti

AYM dünkü kararı ile daha önce SEGBİS ile ilgili ‘ceza muhakemesi ilkelerine uygun olduğu’ yönünde geçmişte verdiği kararını da revize etti.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı