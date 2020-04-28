Muharrem Sarıkaya: AVM’lerle ilgili bu kadar gürültü niye kopuyor?

Şunu baştan belirteyim, halk arasındaki adıyla kamuda, yani bakanlıklarda AVM’lerin açılmasına yönelik kurumsal bir hazırlık yok.

Yani herhangi bir bakanlık çıkıp da AVM’ler açılsın veya açılmasın gibi bir açıklamada bulunma niyetinde değil.

Reklam

Bu açıdan ne Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 4 Mayıs veya 11 Mayıs gibi verilmiş bir sözü veya tarihle ilgili bakışı var…

Ne de Yardımcısı Nurettin Nebati’nin bütün sorumluluğu üstlenip AVM’lerin açılmasına ilişkin Bakanlık adına bir açıklama yapma kararı…

Peki bu kadar gürültü niye kopuyor derseniz; herkes açılmasından yana ama yükü de kimse paylaşmak niyetinde değil…

Reklam

Kapatmanın kolay, gevşetmenin ne denli zor olduğunun en önemli göstergesi…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı