Muharrem Sarıkaya: Aşının bakılmayan tarafı…

Türkiye Faz-3 çalışmaları da devam eden BioNTech ve Sinovac ile anlaşma imzaladı…

Asıl mesele de bunlara ödenecek bedelde yatıyor.

Reklam

Fiyatları belki tek başına bir şey ifade etmiyor gibi gözükebilir ama 120 milyon adede vurulduğunda bir Euro dahi olsa sonuçta 120 milyon Euro demektir.

Nitekim BionNTech aşısından 300 milyon adet ısmarlayan AB, Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in laboratuvarına finansal destek sağladığı gerekçesiyle tanesini 15,5 Euro’dan alacağını açıkladı.

İki doz yapılması gerektiği için aşının maliyeti 31 Euro’ya geliyor…

Reklam

Halk arasında Çin aşısı olarak dillere yerleşen Sinovac aşının fiyatı konusunda ise başlangıçtan buyana farklı fiyatlar ileri sürüldü.

Ancak Türkiye gibi Faz-3 çalışmalarını yürüten Brezilya ve Endonezya mal oluş fiyatlarını 13,5 Dolar olarak açıkladı.

Endonezya devlet şirketi Bio Farma, her doz için 200 bin Rupiah ödeyeceğini duyurdu ki, bu da doz başı 13,60 Dolara demek.

Dolayısıyla bir aşı için ödenecek fiyat 27,2 Dolar ödeyecek.

Türkiye hangi fiyattan aldı bilmiyorum…

Endonezya üzerinden hesaplandığında dahi 40 milyon doz için ödemesi gereken para 1.88 milyar Dolar eder…

Bugünkü kur üzerinden Türk lirası karşılığı ise 8 milyar 160 milyon lira demektir.

BioNTech için de durum farklı değil…

Eğer AB fiyatı uygulanıyor olsa 31 Euro’dan 4,5 milyon aşının bedeli 139 milyon 500 bin Dolar…

Bugünkü kur üzerinden hesaplanırsa 1 milyar 283 milyon 400 bin lira…

Kaldı ki bunun etkisinin 8 ayda bitip bir daha yapılması ihtiyacı da ayrı konu…

Bütün bunlara yazmamın nedeni aşı ile ilgili olarak maliyet, edinebilme ve getirebilme gibi işin çok daha ağır kısımlarının gözden geliniyor olması.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı