Muharrem Sarıkaya: Aşıda Faz-3 çalışmasına katılmasaydık…

Dediler ki, “Koronavirüs aşısı konusunda en iyilerinden biri Almanya’da Türk kökenli bilim insanı BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin. Büyük olasılıkla herkesten önce aşıyı piyasaya sürecek…”

Almanya’ya 4 yaşında giden ve bir işçi ailesinin evladı olan Prof. Dr. Şahin, geçmişte kanser üzerine yaptığı çalışmalar ile de bilinen tıp ödülleri bulunan bir isim…

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Faz-3 için gönüllü katkısının ne anlama geldiğini sordum, yanıtı şöyle oldu:

“Dünya iyi kalite aşıyı yapmaya başladığında mahrum kalırsanız bunun sonucu çok daha ağır olurdu.”

Biraz açmasını istedim, devam etti:

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“Eğer Türkiye Faz-3 aşamasına katılmasaydı, bu durumda aşıdan ilk yararlanacak ülkeler arasına giremezdi. Şimdi 700 kişi ile katılıyor ama aşıdan ilk yararlanacak ülkeler arasında yer alacak. Eğer bunu yapmamış olsaydı, birçok ülke aşıya ulaşmışken, Türkiye bundan mahrum kalacaktı ki bu da hiç iyi olmazdı…”

Bir an düşündüm; yerli aşı ürettiğini ilan edenin peşine takılıp Faz-3 aşamasına katılmasaydık ve dünya aşıya kavuştuğunda biz hala bunu elde edememiş ülke olarak kalsaydık bunun siyasi sorumluluğunu kim üstlenirdi?

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı