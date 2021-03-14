Muharrem Sarıkaya: Aşı gelişi neden durdu?

Bir haftadır aynı sorunun yanıtını arıyorum.

Sadece ben değil, konu ile ilgili tıp ve halk sağlığı alanındaki bilim insanlarının neredeyse tamamı aynı sorunun yanıtını arıyor.

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… Mart ayında 50 milyon dozun tamamı gelmiş olacak, Nisan ayında da ikinci 50 milyonun önemli bir bölümü giriş yapacaktı.

Bu konuda hiçbir açık bırakılmadığı, oluşabilecek tüm olumsuzlukların da önüne geçildiği Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin isimleri tarafından da söylendi.

Madem bunlar yapıldı, o zaman neden gelmiyor?

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Söylenen şu ki, her şey hazır, yani tedarikte, depolamada, izinde, gümrükte, hatta şişeleme bir yana bir seferde daha fazla gelmesini sağlayacak tıbbi damacana ile yollama da dahil hiçbir sorun yok…

O zaman neden gelmiyor?

Tıkanmanın gerekçesi ne ve yapılan anlaşma gereği Türkiye buna karşı nasıl bir adım atacak?

Bu soruya şu aşamada verilen bir yanıt yok…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı