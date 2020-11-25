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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Arınç’ın istifası sorunun çözümü için yeterli olacak mı

Arınç’ın istifası ortada olan sorunun çözümü için yeterli olup olmayacağı da bir başka konu…

Ancak bütün bunlar Bülent Arınç’ı yolundan çevireceğine inanan varsa yanılır.

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Bunu görmek için TBMM tutanaklarına bakılması yeterlidir.

İster Refah veya Fazilet Partisi milletvekili, dilerseniz AK Parti’nin kurucularından biri olarak yaptığı konuşmalara bakalım, bir gün olsun çizgisinden geri adım atmadı.

Aynı cümleleri 20 yıl önce de TBMM kürsüsünden kurdu:

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“Muğlak, ne olduğu anlaşılmaz, sınırları belli olmayan bir takım kısıtlamalarla gazeteciler, belediye başkanları, bilim adamları, siyasetçiler birer birer cezaevinin yolunu tutuyorlar; Türkiye, bu yüzden, gerçekten, insan hakları noktasında hepimizi üzecek bir manzara arz ediyor…”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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